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Шмыгаль: на подготовку "к зиме" уже потратили 6 миллиардов, запасы газа и угля - рекордные

23.07.2020 / 14:21
На подготовку к отопительному сезону уже потратили 6 миллиардов гривень, на середину лета готовность жилого фонда можно оценить на уровне 50%.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 22 июля.

Также он отметил, что запасы газа в подземных хранилищах являются рекордными и составляют 21 млрд кубометров. То же касается угля, по словам Шмыгаля ТЭЦ обеспечены топливом в достаточном объеме.

Также он отметил, что "теплых" кредитов на утепление домов уже выдано более чем 600 миллионов.

"По информации от регионов, уже отремонтировано и подготовлено более 80 тысяч домов, мы продолжаем ремонт котельных, заменяем сотни километров изношенных теплосетей, и готовим тепловые пункты обогрева.

...Мы должны спокойно и комфортно пройти отопительный сезон", - резюмирует глава правительства.

Источник

газ, уголь, Шмыгаль
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