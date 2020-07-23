Войти | Зарегистрироваться
14:08

четверг,
23 июля
Онлайн
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Авто из США: МВД усложняет процедуру, документ — на финальной стадии

23.07.2020 / 12:48
Проект постановления об изменении правил регистрации авто, один из пунктов которого касается так называемых "битков" из США, находится на финальной стадии - по дороге в Кабмин.

Об этом в коментарии ЭП заявил начальник профильного управления Главного сервисного центра МВД Денис Фурманюк.

"На сегодня все заинтересованные органы дали свои замечания. Это Минэкономики, Минфин, Мининфраструктуры, Минюст и Государственная регуляторная служба. Они будут вноситься в проект.

В МВД эту информацию уже обобщают. Я думаю, что в ближайшее время - неделя-две и проект будет рассмотрен", - прогнозирует Фурманюк.

Согласно новым правилам, больше других могут пострадать импортеры так называемых "битков" из Америки.

"Отныне для подержанных машин придется подавать документы о регистрации транспортного средства за рубежом, еще и переводить их на украинский язык.

До этого зарегистрировать авто в Украине можно было на основании "карточки об утилизации", которая фактически заменяла техпаспорт. С принятием изменений эта опция исчезнет.

Кроме того, перевод документа должен быть осуществлен консульскими учреждениями Министерства иностранных дел или официальными органами других государств. Это создаст немало проблем любителям американских машин", - говорится в статье ЭП.

В МВД заявляют, что документ не предусматривает переходного периода.

"В документе нет ничего об отсрочке. Если постановление будет принято Кабмином и опубликовано в "Вестнике Украины", то оно сразу вступит в силу. По процедуре - это где-то месяц-полтора", - предупреждают в МВД.

В то же время ключевая проблема предлагаемых изменений заключается в том, что даже в МВД не могут назвать точный перечень документов, которые понадобятся для регистрации авто из США.

"В каждой стране, а если говорить о США, то в разных штатах по-разному урегулирована эта ситуация, где департаменты транспорта выдают такие документы, где-то - страховые компании. Я не могу назвать, у нас нет общего перечня", - признал Фурманюк.

Источник

США, авто, МВД
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 июля
22 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.