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В Раде заблокировали подписание закона о снижении "зеленого" тарифа

23.07.2020 / 11:46
Нардеп от "За будущее" Анна Скороход зарегистрировала в ВР постановление об отмене закона о снижении "зеленого" тарифа.

Об этом говорится на сайте Рады.

Скороход зарегистрировала постановление №3658-П 21 июля.

В соответствии со статьей Регламента ВР, без рассмотрения проектов постановлений об отмене решений о принятии законов спикер парламента не может подписать соответствующие законы и передать их на подпись президенту.

Напомним: Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать "зеленый" тариф.

Источник

ВР, зеленый тариф
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