НСЗУ не сможет дофинансировать медучреждения, которые не подадут план развития – Мовчан

"Для заключения договоров о переходном финансировании медучреждения должны подать в НСЗУ планы развития своих заведений по форме, утвержденной Минздравом. Если предложение будет подано без такого плана развития, НСЗУ не сможет инициировать заключения договора", - сообщила на брифинге и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан во вторник, 21 июля.

Она уточнила, что в настоящее время типовая форма плана развития учреждения разрабатывается Минздравом.

Как сообщалось, на минувшей неделе НСЗУ объявила о заключении договоров о переходном финансовом обеспечении медучреждений, которые в рамках работы по ПМГ получили меньше финансирования, чем по субвенции. НСЗУ принимает предложения от медучреждений на заключение таких до 31 августа 2020 года.

По информации замминистра здравоохранения Ирины Микичак, Минздрав подготовил проект типового плана развития учреждения здравоохранения. Проект приказа об утверждении типового плана развития медучреждений в настоящее время находится на согласовании органов центральной исполнительной власти.

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