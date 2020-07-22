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Рада разблокировала подписание закона об игорном бизнесе

22.07.2020 / 16:45
Верховная Рада отклонила все три проекта постановлений об отмене решения о принятии закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Ни один из трех проектов постановлений не поддержало более 76 народных депутатов.

Теперь, после отклонения постановлений, Председатель ВР может подписать закон об игорном бизнесе и передать его на подпись Президенту.

Согласно статье 48 Регламента, без рассмотрения проектов постановлений об отмене решений относительно принятия законов спикер не может подписать соответствующие законы и передать их на подпись главе государства.

Напомним, Верховная Рада 14 июля приняла закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Среди основных пунктов закона - введение уголовной ответственности за организацию азартных игр без лицензии, разрешение располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд, регулирование "классических" лотерей и возрастные ограничения (играть в азартные игры смогут лица старше 21 года). Вводятся ограничения рекламы игорных заведений, в частности запрещается рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения.

Запрет на игорный бизнес действовал в Украине в течение 11 лет.

Источник

игорный бизнес, ВР
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