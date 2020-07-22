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ВР поддержала в первом чтении проект о локализации, который нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС

22.07.2020 / 14:21
Верховная Рада на заседании 21 июля приняла за основу законпроект №3739, предусматривающий преференции для отечественного машиностроения, что противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС.

Документ поддержали 248 нардепов.

В частности, такое решение поддержали 176 нардепов от "Слуги народа", 20 - от "ОПЗЖ", 5 - от "ЕС", 18 - от "Батькивщины", 10 - от "За будущее", 8 - от группы "Доверие" и 11 внефракционных, "Голос" голосовал против.

Проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности (рег. №3739) содержится в перечне законопроектов в распоряжении спикера Рады о созыве внеочередной сессии на 21 июля.

В законопроекте говорится об обязательствах иметь местную составляющую в определенных видах машин, закупаемых за счет государства или местных органов власти.

Документ содержит требование к минимальной степени локализации на уровне 25-45% с 2021 года и 40-60% с 2024 года. Кроме того, он касается не всех закупок, а сравнительно узкой группы продукции машиностроения для нужд энергетики, ЖКХ и транспорта.

Но это проект не совместим с международными обязательствами Украины. В Соглашении об ассоциации есть отдельная глава, посвященная государственным закупкам. Одним из принципов является недискриминационность. Отдельно указано, что описание работ, товаров и услуг не должно содержать конкретного места происхождения (кроме случаев, когда это обосновывается предметом контракта) и условия основания участников тендеров в той же стране, что и заказчик.

Ограничение круга участников допускается, но только на конкурсной основе и только на основе объективных факторов - опыта работы на рынке, масштаба деятельности участника, наличии у него соответствующей инфраструктуры, технического потенциала и другое. Также от победителя может потребоваться создание определенной инфраструктуры в месте выполнения контракта.

Источник

ВР, Соглашение об ассоциации
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