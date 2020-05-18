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Рада в четверг планирует рассмотреть закон об игорном бизнесе

18.05.2020 / 15:23
Верховная рада планирует рассмотреть закон об игорном бизнесе на заседании 21 мая. Рассмотрение правок займет около месяца.

Об этом сообщается на странице в Facebook первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка.

По словам Железняка, в повестку дня следующего заседания парламента был внесен законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса. Железняк добавил, что рассмотрение всех поправок к проекту закона с соблюдением процедуры займет около месяца.

"Так кажется, даже меньше чем 3,5 тысячи правок. Это примерно, при желании, около месяца рассмотрения в зале по полной процедуре. Но после земельного и банковского закона, как говорил классик - скукотища" - написал нардеп.

Напомним, 16 января Рада приняла в первом повторном чтении проект закона №2285-д о легализации игорного бизнеса. Законопроект поддержали 260 народных депутатов. Документом вводится комплексное регулирование рынка азартных игр и исчерпывающий перечень разрешенных видов деятельности в сфере азартных игр.

Позже заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что ко второму чтению законопроекта о легализации игорного бизнеса поступило около 3,5 тысячи правок.

Кроме того, в украинском правительстве отмечали, что в случае принятия закона об игорном бизнесе государственный бюджет должен получить поступления в размере не менее 9 миллиардов гривен.

Источник

игорный бизнес, закон, ВР
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