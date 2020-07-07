Законопроект об игорном бизнесе: Раде осталось рассмотреть еще полторы тысячи поправок

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") 6 июля в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы видим по ходу рассмотрения законопроекта: у нас есть стабильные 240-250 голосов, подтверждающие поправки. А сколько поправок осталось? Довольно много, если они (депутаты, которые настаивают на подтверждении поправок в зале заседаний ВР - ред.) не изменят своей такой тактики - блокирования работы Верховной Рады, то их еще приблизительно около полутора тысяч еще осталось. На подтверждение, я имею в виду", - отметил Гетманцев.

Напомним, законопроект об игорном бизнесе во втором чтении народные депутаты рассматривают с 30 июня. В документ было внесено более 3,5 тысячи поправок. Ожидалось, что Рада завершит их рассмотрение на пленарном заседании 3 июля, однако не успела.

Этот документ, в частности, предлагает ввести уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии.

Законопроект также позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд.

В то же время, согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины. Законопроектом предусматривается и регулирование "классических" лотерей.

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