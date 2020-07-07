Войти | Зарегистрироваться
17:22

вторник,
07 июля
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Законопроект об игорном бизнесе: Раде осталось рассмотреть еще полторы тысячи поправок

07.07.2020 / 16:49
Верховной Раде осталось рассмотреть около полутора тысяч поправок законопроекта №2285-п "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") 6 июля в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы видим по ходу рассмотрения законопроекта: у нас есть стабильные 240-250 голосов, подтверждающие поправки. А сколько поправок осталось? Довольно много, если они (депутаты, которые настаивают на подтверждении поправок в зале заседаний ВР - ред.) не изменят своей такой тактики - блокирования работы Верховной Рады, то их еще приблизительно около полутора тысяч еще осталось. На подтверждение, я имею в виду", - отметил Гетманцев.

Напомним, законопроект об игорном бизнесе во втором чтении народные депутаты рассматривают с 30 июня. В документ было внесено более 3,5 тысячи поправок. Ожидалось, что Рада завершит их рассмотрение на пленарном заседании 3 июля, однако не успела.

Этот документ, в частности, предлагает ввести уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии.

Законопроект также позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд.

В то же время, согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины. Законопроектом предусматривается и регулирование "классических" лотерей.

Источник

игорный бизнес, ВР
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.