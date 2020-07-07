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В ДТП в Польше пострадали две украинки - МИД

07.07.2020 / 16:18
В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 5 июля в Польше, две гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести, угрозы их жизни нет.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Он проинформировал, что 5 июля в 20:00 на автодороге между населенными пунктами Рогова и Дзвижино Западно-Поморского воеводства Польши на автодороге между н.п. Рогова и Дзвижино произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов и микроавтобуса.

"По предварительной информации Консульства Украины в Гданьске, в результате этого ДТП две гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести. Одной гражданке оказана первая медпомощь, она выписана из больницы. Вторая наша соотечественница находится в больнице г.Колобжег, угрозы ее жизни нет", - сообщил дипломат.

Директор Департамента добавил, что к оказанию помощи украинкам привлечен Почетный Консул Украины в городе Щецин, и заверил, что дело находится на контроле Консульства Украины в Гданьске и Департамента консульской службы МИД.

Источник

Польша, ДТП
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