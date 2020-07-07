В Одессе почти на всех пляжах нашли кишечную палочку

Об этом сообщает "Думская TV".

Несоответствие воды санитарным нормам показали результаты анализов за 30 июня. Воду проверяют еженедельно, а результаты исследования взятых сегодня образцов будут известны в пятницу, 10 июля.

"Наш основной индикатор, который характеризует загрязнение морской воды, и не отвечал индексу кишечной палочки", - отметили в отделе эпиднадзора лабораторного центра.

Чистейшим пляжем, по результатам исследований, является "Ланжерон", возле которого в прошлом году затонул танкер. Специалисты считают, что на результаты исследований влияет погода, а также количество туристов.

Отметим, что кишечная палочка передается от человека к человеку половым и воздушно-капельным путем. Однако, также заразиться можно путем употребления некачественной пищи или загрязненной воды.

Напомним, ранее вода не соответствовала санитарным нормам только на 5 пляжах Одессы.

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