Войти | Зарегистрироваться
15:48

вторник,
07 июля
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Нападение с оружием: Пашинскому вручили обвинительный акт

07.07.2020 / 15:16
Бывшему депутату Сергею Пашинскому государственное бюро расследований вручило обвинительный акт по делу о нападении с применением оружия на Вячеслава Химикуса.

Об этом сообщает Facebook-страница Пашинского и его адвоката Андрея Федура

Прямая речь Пашинского: "Закончился очередной этап фарса и фальсификации ГБР против меня в так называемом "деле Химикуса".

3 июля мне вручено фейковый и фальшивый обвинительный акт".

Федур уверен, что "процесс будет интересным", а Пашинского оправдают.

Напомним, вечером 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногуВячеславу Химикусу: якобы нардеп с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда сделал замечание – мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами.

4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрениив причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

18 декабря Пашинского выпустили из СИЗО.

28 апреля следователи ГБР сообщили, что завершили досудебное расследование по делу нардепа восьмого созыва Рады Сергея Пашинского, которого подозревают в нанесении человеку тяжкого телесного повреждения.

Источник

Пашинский, обвинительный акт
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.