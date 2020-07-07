Нападение с оружием: Пашинскому вручили обвинительный акт

Об этом сообщает Facebook-страница Пашинского и его адвоката Андрея Федура

Прямая речь Пашинского: "Закончился очередной этап фарса и фальсификации ГБР против меня в так называемом "деле Химикуса".

3 июля мне вручено фейковый и фальшивый обвинительный акт".

Федур уверен, что "процесс будет интересным", а Пашинского оправдают.

Напомним, вечером 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногуВячеславу Химикусу: якобы нардеп с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда сделал замечание – мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами.

4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрениив причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

18 декабря Пашинского выпустили из СИЗО.

28 апреля следователи ГБР сообщили, что завершили досудебное расследование по делу нардепа восьмого созыва Рады Сергея Пашинского, которого подозревают в нанесении человеку тяжкого телесного повреждения.

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