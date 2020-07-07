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Грузинский Патриарх объяснил, что делать, когда посещают мысли о самоубийстве

07.07.2020 / 15:00
Грузинский Патриарх объяснил, что делать, когда посещают мысли о самоубийстве
Источник: Центр информации УПЦ
Патриарх подчеркнул, что как только человека посетит мысль о самоубийстве, он должен пойти к священнику исповедоваться

Как только человека посетит мысль о самоубийстве, необходимо исповедоваться священнику.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом рассказал Предстоятель Грузинской Православной Церкви Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, комментируя самоубийство 11-летнего грузинского мальчика.

Он рассказал о грехе самоубийства и что является его настоящей причиной.

 «Мы должны быть очень осторожны. Сегодня похоронили 11-летнего мальчика, который покончил с собой. Если его спросить, почему он покончил с собой, не будет ответа. Его преследовал дьявол», — сказал Предстоятель Грузинской Церкви. 

Патриарх подчеркнул, что как только человека посетит мысль о самоубийстве, он должен пойти к священнику исповедоваться.

 «Пусть Бог даст нам мир. Вы должны учить своих детей, вы должны предупреждать их, и мы должны помнить, что человек, который совершает самоубийство, своими руками отдаёт свою душу дьяволу», — отметил Патриарх Илия II.

  Предстоятель Грузинской Церкви вспомнил случай из своей юности, когда несколько часов до самоубийства студента духовной академии почувствовал, что с юношей творится что-то неладное. Илию II тогда охватил внезапный страх. Как позже осознал будущий Патриарх, он рассмотрел в парне дьявола, который заполнил его душу и довёл до самоубийства.

По словам Патриарха Илии, «нужно думать о том, что важно и что вечно — о Царствии Небесном, а не о временных реалиях, и делать всё возможное, чтобы стать наследниками Царствия Небесного».

 

Источник: Inpress.ua
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