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Кремль отреагировал на заявление Бородая о присоединении ОРДЛО к России

07.07.2020 / 14:54
Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову не известно о скором присоединении оккупированных территорий Донбасса к Российской Федерации, но поддержку Москвы жителям Донбасса он обещает.

Об этом сообщает РБК

Прямая речь Пескова: "Что касается каких-то шагов в сторону России, я информацией на этот счет не располагаю".

Пресс-секретарь Владимира Путина сказал, что предоставление российского гражданства жителям ОРДЛО (так называемых "ДНР" и "ЛНР") принималось, исходя из "сугубо гуманитарных соображений".

Песков заявил, что Москва продолжит поддерживать жителей Донбасса, поскольку "мы существенно не приближаемся к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины".

Напомним, бывший "премьер ДНР" Александр Бородай во время съезда партии "Родина" в Санкт-Петербурге 4 июля заявил о возможном скором присоединении ОРДЛО к России. По его мнению, де-факто непризнанные "республики" уже являются частью РФ. Бородай заявил, что многие жители оккупированного Донбасса участвовали в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

4 июля украинский президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, правда ли, что Москва потребовала от Киева предоставить до 6 июля закон об особом статусе Донбасса, сказал, что Украина является независимой страной, поэтому никто на международной арене не может от нее ничего требовать. "Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой", – сказал он.

Источник

РФ, Песков, Бородай, ОРДЛО
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