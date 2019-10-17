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Требование Украины в Минске стало неожиданностью для администрации президента РФ

17.10.2019 / 10:15
Требование Украины на мирных переговорах в Минске о роспуске преступных группировок "ЛНР" и "ДНР" стало неожиданностью для администрации президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Это опять, что называется, новые вводные, по ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданные - и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Здесь пока трудно комментировать, означает ли это отход от Минских соглашений, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств и ранее поставленных подписей - пока непонятно".

По словам Пескова, Минские договоренности были согласованы с участием представителей псевдореспублик.

Предыстория: на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 15 октября украинская сторона подчеркнула, что для выполнения Минских соглашений необходим, в частности, роспуск квазигруппировок "ЛДНР".

Напомним: 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.

У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

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переговоры, Минск, РФ, Песков, Минские договоренности
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