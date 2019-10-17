Зеленский подписал закон о реформе НАПК и открытии деклараций СБУ

Об этом сообщает официальный портал Верховной Рады Украины

Согласно закону, управлять деятельностью НАПК вместо членов будет председатель, которого назначает и увольняет Кабинет министров. Таким образом, форма управления НАПК будет изменена с коллегиальной на единоличную.

Председатель будет назначаться на четыре года, одно и то же лицо не может занимать эту должность дважды подряд, а одним из оснований для увольнения будет вывод комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАПК о неэффективности такой деятельности. Глава агентства сможет назначить себе трех заместителей.

Большое количество изменений вносится в закон о предотвращении коррупции.

Отныне все должностные лица СБУ, другие силовики и разведчики, которые назначаются президентом или Радой, должны подавать открытые декларации. При этом декларации обычных оперативников и разведчиков, которые выполняют важные тайные задачи и дальше могут быть закрытыми.

В законопроекте также содержится норма об отмене государственного финансирования партий. Право на госфинансирование будут иметь исключительно партии, которые на выборах в Верховную Раду набрали не менее 5% голосов (ранее было 2%).

Напомним: засекречивания деклараций СБУ позволило скрывать информацию о своих доходах бывшему первому заместителю главы Службы внешней разведки Сергею Семочко. Журналисты обнародовали информацию, что его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $ 8 млн, а родственники имеют российские паспорта.

Избегал декларирования также скандальный экс-первый заместитель председателя СБУ Павел Демчина, который официально проживал в ведомственном общежитии СБУ, хотя на самом деле живет в роскошном загородном имении и обладает элитными автомобилями. Относительно его НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением.

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