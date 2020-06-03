В декларации главы ВСУ есть недостоверная информация

В то же время Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) сообщило, что проводит проверку судей ВСУ, информирует телеграм-канал "Под мантией".

Авторы поста предлагают помощь НАПК и указывают на факты, которые, по их мнению, свидетельствуют о недостоверности в декларировании, а также об уклонении главой ВС от соблюдения закона "О предотвращении коррупции".

Судьи обращают внимание на следующий момент. 29 октября 2019 года дом Данишевской был ограблен. Как выяснилось впоследствии, злоумышленники унесли с собой 30 тыс. долларов и 10 тыс. евро. Факт кражи глава ВС подтвердила и в декларации. "Однако согласно ч.2 ст.52 закона "О предотвращении коррупции", если осуществлен расход на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов, нужно уведомлять НАПК. У главы ВС за раз украли крупную суму денег, значит, был разовый расход на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов. Но в реестре деклараций за октябрь-ноябрь нет уведомления о том, что у неё убыло 30 тыс. долларов и 10 тыс. евро", - сказано в сообщении.

У судей также есть некоторые сомнения по поводу достоверности данных о задекларированных суммах наличности. "В конце 2018 года у супруга Данишевской на счету было 730 грн., и больше никаких других счетов или налички. В 2019 году в совместной собственности супруги задекларировали суму в 186 334 грн. и 39 300 долларов. Более того, выходит, что украденные 30 тыс. долларов и 10 тыс. евро тоже были в совместной собственности супругов. Получается, что в 2019 они имели в наличии сумму денег в размере около 2 089 007 грн., или по 1 044 503 грн. на каждого. Но, согласно декларации, в 2019 году супруг Данишевской заработал всего 137 470 грн., эквивалент 5 806 долларов. Откуда взялись остальные деньги, неизвестно", - отмечают они.

Кроме того, в 2019-м Данишевская как единственный собственник декларирует две квартиры в Киеве - на 74,7 кв. м. и на 34,3 кв. м, которые ранее были в совместной собственности с мужем. "Одна из квартир оценивается в 531 534 грн., или же - по 265 767 грн. на каждого из супругов. Если Данишевская приобрела часть квартиры путем мены или ей подарили, то это приобретение имущества. Сума в 265 767 грн. превышает 50 прожиточных минимумов, следовательно, нужно было подавать уведомление в НАПК об изменении имущественного состояния", - полагают авторы поста.

В 2019 году глава ВС также задекларировала заработную плату в размере 4 032 826 грн. "Всего она подала 12 уведомлений об изменении имущественного состояния в результате получения заработной платы на суму 2 535 250 грн. В итоге разница в 1 497 576 грн. от полученной заработной платы нигде не была указана. Если разделить 1 497 576 грн. на 12 месяцев, то, стало быть, Данишевская ежемесячно получала ещё по 124 798 грн. заработной платы. Следовательно, нужно было сообщать в НАПК и об этих суммах", - размышляют судьи.

Не совсем понятна им и сложившаяся ситуация с оценкой имущества, указанного в декларации. "Декларируя вышеупомянутые квартиры площадью 74,7 кв. м и 34,3 кв. м. соответственно, глава ВС отметила, что ей не известна стоимость одной из них. Но все сделки с недвижимостью оформляются нотариально, а оценка недвижимости является для этого обязательным условием. Следовательно, у Данишевской была в 2018 году оценка стоимости квартир в Киеве", - говорится в сообщении.

Судей интересует, обнаружит ли НАПК все эти нарушения в декларации председателя ВСУ. "Делаем ставки, найдёт ли НАПК, состоящее из бывших членов Общественного совета добропорядочности (ОСД), нарушения у главы ВСУ Валентины Данишевской, которая, как показывает практика, сотрудничала с членами ОСД?.." - задаются они вопросом.