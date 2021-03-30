НАПК начало проверку деклараций ряда топ-чиновников и судей высших судов

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На станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-ая украинская антарктическая экспедиция
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Лучшие фотографии открытого конкурса World Photography Awards
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Perseverance начал исследовать Марс с помощью лазера12.03.2021 / 05:38Последние новости рубрики
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Полиция разоблачила схему незаконной легализации иностранцев на территории Украины
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В Ривне произошел пожар в здании ОГА
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Из снежных заносов вытащили 13 "скорых" и 10 автобусов
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Километровые пробки и отмененные авиарейсы: на Германию налетел зимний шторм
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Взрыв полностью уничтожил отель в Греции - обломки разлетелись на 80 метров
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