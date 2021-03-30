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НАПК начало проверку деклараций ряда топ-чиновников и судей высших судов

30.03.2021 / 11:15
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку еще 74 налоговых деклараций за 2020-й год, поданных топ-чиновниками и судьями высших судов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК 29 марта.

Отмечается, что ведомство начало проверку деклараций министра социальной политики Марины Лазебной, главы Государственной аудиторской службы Украины Геннадия Плиса, замминистра финансов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александра Грубияна, замминистра молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции Андрея Чеснокова и других.

Кроме того, сотрудники НАПК начали проверку деклараций 22 народных депутатов и 19 судей, работающих в Конституционном, Высшем антикорупционном и Верховном судах.

"Среди 74 деклараций три НАПК приняло в полную проверку на основании информации о возможном недостоверном декларировании, полученной от граждан, журналистов и других источников", - добавляют в пресс-службе.

Там уточняют, что с начала 2021 года сотрудники НАПК начали проверку уже более 250 деклараций украинских топ-чиновников и судей.

Источник

проверка, декларация, НАПК
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