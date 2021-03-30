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Тупицкий объявил о созыве спецзаседания КС

30.03.2021 / 10:54
Александр Тупицкий объявил о созыве специального пленарного заседания Конституционного суда Украины на 12 апреля 2021 года.

Об этом свидетельствует документ на Facebook-странице суда

В документе, распространенном судом, указывается, что это распоряжение председателя КС. Тупицкий, которого 29 марта государственная охрана не пустила в КС, отмечает, что заседание созывается для рассмотрения вопроса об освобождении от должности судей Конституционного суда Касминина и Тупицкого в связи с указом президента от 27 марта.

Напомним: президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС. Сайт Конституционного суда Украины не работает уже третьи сутки, причины устанавливаются.

Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).

29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.

30 декабря 2020 года в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.

19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.

Источник

КС, Тупицкий
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