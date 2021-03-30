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Экс-глава правления "ПриватБанка" объявлен в розыск

30.03.2021 / 10:23
Бывший глава правления "ПриватБанка" Александр Дубилет объявлен в розыск в рамках расследования уголовного производства о расхищении средств финучреждения.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП)

"Экс-глава правления "ПриватБанка" объявлен в розыск в рамках расследования", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в САП.

В прокуратуре уточнили, что он находится в розыске с 26 марта 2021 года.

Как сообщалось, 23 февраля генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о согласовании подозрения трем бывшим сотрудникам из числа руководства ПриватБанка в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.

Речь шла об экс-главе правления банка Александре Дубилете, экс-первом замглавы Яценко и первой замглавы правления СК "Ингосстрах" (Днепр) Елене Бычихиной.

25 февраля бывший первый заместитель главы правления государственного ПриватБанка (Киев) Владимир Яценко вышел под залог в 52 млн грн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

Источник

розыск, Приват, Дубилет
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