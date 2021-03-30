Путин не планирует разговор с Зеленским – Песков

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения со СМИ, которого цитирует росСМИ "ТАСС"

Прямая речь: "Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но при необходимости это может быть очень быстро организовано".

В вопросе мирного урегулирования ситуации в Донбассе прогресс не наблюдается. В то же время, поддерживаемые Россией боевики дерзко нарушают режим прекращения огня. В частности, 26 марта в результате обстрела погибло четверо украинских бойцов.

Напомним: последний разговор украинского президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным состоялся в феврале 2020 года. Тогда речь шла о выполнении договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже.

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