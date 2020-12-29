Главе КСУ Тупицкому сообщили о подозрении - Офис генпрокурора

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

«И.о. Генерального прокурора сообщено о подозрении Председателю Конституционного Суда Украины в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных свидетельских показаний (ст. 386 и ч.2 ст. 384 УК Украины)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2018 году, занимая должность заместителя председателя КСУ, действуя из корыстных побуждений, в личных интересах и интересах экс-председателя Высшего хозсуда, нынешний председатель КС осуществил воздействие на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал заведомо ложные показания.

Кроме того, как отмечают в ОГП, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов предоставил следователю Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры заведомо ложные показания, сопряженные с искусственным созданием доводов защиты, относительно особо тяжкого преступления, связанного с противоправным завладением имущественными активами ОАО «Зуевский энергомеханический завод», расположенного на Донетчине.

«В связи с тем, что Председатель Конституционного Суда не явился на вызов в Офис Генерального прокурора и не предоставил документы об уважительности причин неявки, сообщение о подозрении как такое, которое составлено руководством Офиса Генерального прокурора сегодня, отправлено ему по почтовой связи", - проинформировали в ведомстве.

Также в Офисе генпрокурора уточнили, что в понедельник Президенту Владимиру Зеленскому было отправлено ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.

Напомним, Тупицкого на 9 час. 30 мин. 28 декабря вызвали в Офис Генпрокурора для вручения уведомления о подозрении.

Но, как сообщил осведомленный источник в Офисе генпрокурора, Председатель КС Александр Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для получения уведомления о подозрении.

Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

В свою очередь в КС проинформировали, что председатель суда в связи с полученной повесткой подготовил ряд ходатайств в ОГП.

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