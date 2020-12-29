Войти | Зарегистрироваться
10:23

вторник,
29 декабря
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Главе КСУ Тупицкому сообщили о подозрении - Офис генпрокурора

29.12.2020 / 10:14
Председателю Конституционного Суда Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных свидетельских показаний.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

«И.о. Генерального прокурора сообщено о подозрении Председателю Конституционного Суда Украины в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных свидетельских показаний (ст. 386 и ч.2 ст. 384 УК Украины)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2018 году, занимая должность заместителя председателя КСУ, действуя из корыстных побуждений, в личных интересах и интересах экс-председателя Высшего хозсуда, нынешний председатель КС осуществил воздействие на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал заведомо ложные показания.

Кроме того, как отмечают в ОГП, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов предоставил следователю Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры заведомо ложные показания, сопряженные с искусственным созданием доводов защиты, относительно особо тяжкого преступления, связанного с противоправным завладением имущественными активами ОАО «Зуевский энергомеханический завод», расположенного на Донетчине.

«В связи с тем, что Председатель Конституционного Суда не явился на вызов в Офис Генерального прокурора и не предоставил документы об уважительности причин неявки, сообщение о подозрении как такое, которое составлено руководством Офиса Генерального прокурора сегодня, отправлено ему по почтовой связи", - проинформировали в ведомстве.

Также в Офисе генпрокурора уточнили, что в понедельник Президенту Владимиру Зеленскому было отправлено ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.

Напомним, Тупицкого на 9 час. 30 мин. 28 декабря вызвали в Офис Генпрокурора для вручения уведомления о подозрении.

Но, как сообщил осведомленный источник в Офисе генпрокурора, Председатель КС Александр Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для получения уведомления о подозрении.

Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

В свою очередь в КС проинформировали, что председатель суда в связи с полученной повесткой подготовил ряд ходатайств в ОГП.

Источник

подозрение, КС, Тупицкий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 декабря
28 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.