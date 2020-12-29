Кулеба: Украина продолжит свой путь как часть Запада, потому что ее разрыв с "русским миром" окончательный

Однако подчеркивает, что Украина окончательно порвала с "русским миром" и видит свой путь как часть Запада.

В интервью немецкому изданию Internationale Politik, отвечая на вопрос о том, что "предлагаемые украинские и российские условия мирного соглашения по-прежнему кажутся несовместимыми", Кулеба сказал: "Это искусство дипломатии. В истории есть много примеров того, как страны с несовместимыми позициями, наконец, пришли к соглашению спустя долгое время".

"Но мы ни в коем случае не отступим от двух основополагающих принципов. Во-первых, Украина никогда не откажется от Крыма или Донбасса. А во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, потому что ее разрыв с «русским миром» окончательный. Все остальное - вопрос времени и дипломатии", - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

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