Войти | Зарегистрироваться
11:57

вторник,
29 декабря
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Депутаты от ОПЗЖ на местах требуют от правительства обеспечить украинцев вакциной от коронавируса

29.12.2020 / 11:22
По инициативе партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» депутаты Николаевского областного совета направили в Кабинет Министров Украины обращение относительно обеспечения населения вакциной от коронавирусной инфекции.

Необходимость в таком обращении обусловлена тем, что на местах депутаты стараются делать все в пределах своих полномочий, чтобы противостоять пандемии, но ситуация с распространением COVID-19 такова, что требует от правительства безотлагательного принятия ряда мер для защиты жизни и здоровья людей.

Об этом говорится в тексте обращения.

«С целью предотвращения распространения пандемии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, обеспечения надлежащей защиты жизни и здоровья людей существует насущная необходимость в срочных действиях и принятии ряда мер Кабинетом Министров Украины», – подчеркнули депутаты Николаевского областного совета.

Они также акцентировали внимание на том, что под обеспечением вакциной подразумевается не только ее регистрация в Украине и заключение договоров о закупке, но и налаживание промышленного производства вакцины на территории нашей страны.

«Обеспечение населения вакциной против COVID-19, в том числе решение вопроса о ее государственной регистрации в Украине и заключении необходимых соглашений закупки; содействие налаживанию промышленного производства вакцины против CОVID-19 в Украине, что будет иметь положительное влияние как на эпидемиологическое, так и на экономическое положение нашего государства», – отмечается в документе.

Большинство депутатов Николаевского областного совета поддержали инициативу своих коллег из ОПЗЖ и проголосовали за соответствующее обращение.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что у украинской власти нет ни одного весомого аргумента, объясняющего отказ от закупки и от производства российской вакцины «Спутник V». Политик подчеркнул, что это все отговорки, которые лишний раз доказывают, что для Президента и премьер-министра Украины геополитика важнее здоровья собственных граждан.

вакцина, Медведчук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 декабря
28 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.