ГБР сообщило о подозрении Тупицкому по двум статьям УК – заведомо неправдивые показания, подкуп свидетеля

"Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с и.о. генерального прокурора сообщили о подозрении судье Конституционного суда Украины, который осуществляет административные функции его главы, в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний)", - сообщает пресс-служба ГБР.

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