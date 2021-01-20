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ГБР сообщило о подозрении Тупицкому по двум статьям УК – заведомо неправдивые показания, подкуп свидетеля

20.01.2021 / 14:52
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило судье Конституционного суда Украины и его главе Александру Тупицкому о подозрении в заведомо неправдивых показаниях и подкупе свидетеля.

"Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с и.о. генерального прокурора сообщили о подозрении судье Конституционного суда Украины, который осуществляет административные функции его главы, в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний)", - сообщает пресс-служба ГБР.

Источник

подозрение, ГБР, Тупицкий
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