Войти | Зарегистрироваться
16:14

среда,
20 января
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Распорядитель записей предоставил информацию, которая поможет выйти на след заказчиков убийства Шеремета

20.01.2021 / 15:54
Экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар дал показания следователям Национальной полиции Украины, подтверждают в украинском правоохранительном ведомстве.

"Распорядитель записей был допрошен на территории Украины. Полиция обеспечивала ему охрану жизни и здоровья", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в Нацполиции Украины 19 января.

Позже в Нацполиции уточнили, что для получения дополнительной информации, которая поможет выйти на след заказчиков убийства Павла Шеремета в центре Киева, следователи Нацполиции допросили мужчину, который передал для опубликования вышеуказанные аудиозаписи. Он имеет процессуальный статус свидетеля.

"Во время допроса свидетель предоставил следователям информацию, которая может существенно ускорить процесс установления заказчиков и обстоятельств подготовки подрыва Павла Шеремета. Сейчас полицейские проверяют полученные данные. Аудиозапись направлена на фоноскопическую экспертизу", - говорится в сообщении.

Кроме того, работники Нацполиции подготовили ходатайство об оказании международной правовой помощи на проведение дополнительных следственных действий на территории государств, связанных с обнародованными аудиозаписями. "Соответствующие документы переданы на согласование Офиса генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Источник

Шеремет, Макар
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.