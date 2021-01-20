Фигурант "газового дела" говорит, что Онищенко помогал ему в России тысячей долларов в месяц

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 13 января

Свиченко сообщено подозрению в участии преступной организации и ее преступлениях еще в 2016 году, он был взят под стражу залогом. Но в августе 2016 года ему изменили меру на круглосуточный домашний арест.

В феврале 2017 года Свиченко назначили меру в виде залога в сумме 20 млн грн. После этого он перестал являться на вызовы детектива. Жена подозреваемого сообщила, что на следующий день после судебного заседания муж куда-то ушел и домой не возвращался. О месте своего пребывания не сообщал ни жене, ни близким.

Следователи выяснили, что мужчина покинул территорию Украины вне пунктов пропуска через государственную границу Украины и выехал в Россию. С тех пор он находился в розыске.

12.01.2021 в 6 час. 50 мин. Свиченко был задержан на границе в пункте пропуска "Бачевск" Сумской области.

Мужчина подтвердил, что все эти годы проживал в России и Александр Онищенко оказывал ему помощь в размере 1000 долларов в месяц с февраля 2017 по декабрь 2019.

Адвокат Свиченко заявил, что его подзащитный сам вернулся в Украину, планировал это сделать еще в конце декабря. Свиченко якобы самостоятельно сообщил правоохранительным органам, что вернется.

Суду были предоставлены документы, подтверждающие наличие у подозреваемого большого количества заболеваний, в частности онкологического. Также защитник просил учесть преклонный возраст мужчины. Адвокат сказал, что Свиченко признал вину, изменил свое поведение, обещает выполнять все обязанности. Де-факто Свиченко преступной организацией не управлял, выполнял только указания.

Подозреваемый пояснил, что в 2017 году к нему был применен залог в размере 20 млн грн, у него таких средств не было, что и стало причиной побега. Он отметил, что дал признательные показания детективу о причастности к инкриминируемым преступлениям. Просил применить к нему ночной домашний арест, ведь хотел бы трудоустроиться.

Суд взял мужчину под стражу с залогом 1,7 млн грн.

Напомним, по данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргазвыдобування" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.

5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко.

29 ноября 2019 года Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии. Там он, по решению немецкого суда, ожидал решения об экстрадиции в Украину. Суд в Германии отказал в экстрадиции в Украину Онищенко. Ему отказали в политическом убежище и попросили покинуть страну.

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