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ВАКС отказал в заочном аресте Януковича

20.01.2021 / 16:47
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном содержании под стражей беглого президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на решение коллегии судей Андрея Никифорова, Олега Павлишина и Валерии Черной

Речь идет о деле о незаконном завладении Януковичем резиденцией "Межигорье".

Сообщается, что аргументация судей непонятна, поскольку еще нет полного решения суда.

В ЦПК напомнили, что ранее следственный судья ВАКС Владимир Воронько также отказал в заочном аресте Януковича.

Он аргументировал это тем, что следствие остановлено из-за розыска экс-президента, а в таком случае применить меру пресечения якобы нельзя.

Также Воронько отметил, что Януковича нельзя считать объявленным в международный розыск.

Напомним, ГПУ с 2014 года расследует вероятное завладение госимуществом – комплексом зданий дома отдыха "Межигорье". В рамках уголовного производства сообщено подозрение, в частности, экс-президенту Виктору Януковичу.

В июле 2015 года имущество резиденции "Межигорье" было арестовано.
В 2017 году земельные участки "Межигорья" передали государству. Суд тогда признал недействительными договора, по которым правительственная резиденция в 2007 году выбыла из государственной собственности.

После побега в 2014 году экс-президента Януковича из страны правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств.

Янукович фигурирует в делах о незаконном завладении резиденции "Межигорье" и "Сухолучье", фальсификации результатов голосований за "диктаторские законы", преступлениях против евромайдановцев, многочисленных тяжких экономических преступлениях, взятке, замаскированной под вознаграждение за авторские книги.
Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения. Приговор сейчас оспаривается защитой экс-президента.

Источник

арест, суд, Янукович
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