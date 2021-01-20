Войти | Зарегистрироваться
17:45

среда,
20 января
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Офис генпрокурора открыл два дела по факту уголовных правонарушений нардепом Дубинским

20.01.2021 / 17:18
Офис генерального прокурора по решению Печерского районного суда Киева открыл два уголовных производства в связи с возможными правонарушениями одного из народных депутатов Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Генеральным прокурором в соответствии с определением Печерского районного суда Киева 11 января 2021 года начато два уголовных производства по факту возможного совершения уголовных правонарушений народным депутатом Украины", - сообщили в пресс-службе во вторник.

При этом в Офисе генпрокурора отметили, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о возможном умышленном уклонении народным депутатом от уплаты налогов (ч.1 ст.212 Уголовного кодекса Украины) и легализации имущества, полученного преступным путем (ч.1 ст.209 УК). Досудебное расследование поручено центральному аппарату Государственного бюро расследований (ГБР).

В пресс-службе офиса генпрокурора официально не называют имени депутата. Речь идёт о народном депутате из фракции "Слуга народа" Александре Дубинском.

Ранее о том, что Офис генпрокурора начал в отношении Дубинского уголовные производства по двум статьям, сообщили в общественной организации "Центр противодействия коррупции".

Ранее, 11 января, Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом". Дубинский свою связь с Деркачом отрицает.

Источник

уголовное дело, Дубинский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.