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Студенты должны продолжить обучение в смешанном формате или очно при благоприятной эпидситуации после 24 января

20.01.2021 / 17:49
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет считает, что при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации студенты учреждений профессионального и высшего образования должны после 24 января продолжить обучение в смешанном формате или очно.

"Профессионально-техническое, профессиональное перед высшим и высшее образование - обучение после 24 января. Позиция МОН следующая: при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации студенты учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшим и высшего образования должны продолжить обучение в смешанном формате или очно", - написал Шкарлет в Телеграм-канале.

По его словам, высшие учебные заведения, имея широкую управленческую автономию и учитывая эпидситуации в каждом отдельном регионе, будут самостоятельно решать, когда и в какой форме организовывать обучение.

"Отдельный вопрос - практика. Ряд специальностей и большинство профессий требуют практического обучения, а потому важно организовать студенческие и ученические практики с обязательным соблюдением карантинных мероприятий", - добавил министр.

Источник

обучение, студенты, коронавирус
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