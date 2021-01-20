Слова Денисовой про освобождение девяти граждан Украины – это провокация СБУ, – Гаврилова

Об этом заявила политический обозреватель Ирина Гаврилова, пишут Вести.

"Некто Денисова заявила, что якобы ожидает освобождение девяти человек из ОРДЛО. Это полная чушь. Денисова как шестерка у СБУ начинает продуцировать бредни, которые даже на заборе не пишут", - сказала она.

По ее словам, цель у этого "заявления" одна – сорвать освобождение, которое инициировало ОРДЛО, лишь бы досадить Медведчуку.

"До чего дошла власть, и так называемый уполномоченный по правам человека, если выполняет роль провокатора СБУ. Неуважаемая Денисова. Вам прямым текстом сказали, куда вам идти. Так идите. И не оглядывайтесь", - добавила Гаврилова.