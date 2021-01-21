Шестой апелляционный административный суд отменил определение ОАСК по иску о признании противоправным решения директора НАБУ

Об этом сообщает zakononline.com.ua.

"ОАСК чуть ли не стал на «путь истинный» и изначально написал, что дело это подсудно ВАКС, но апелляция не согласилась", - отмечают судьи в телеграмм-канале "Под мантией".

"Соросята, так рьяно пытающиеся изменить процедуру дисциплинарного производства по судьям на свой лад, никогда не скажут, что процедура привлечения к ответственности детектива за нарушения – это вообще полный фейк. Применяется исключительно к неугодным. Все в конечном итоге сводится к решению Сытника, который, покрывая нарушения своих дефективов, отказывает в проведении служебного расследования. Точно так же не будет воланий коллективного Шабунина о том, что управление внутреннего контроля НАБУ - единственное, кто осуществляет досудебное расследование коррупционных правонарушений в отношении - кого бы вы думали? - сотрудников НАБУ. Верите в успех таких расследований? Мы тоже нет", - говорится в сообщении.

"Истец по делу – бывший таможенник Сергей Тупальский. Артемка не расскажет это своему сливному бачку «Слидству.инфо», но раньше ничто ему не мешало бухать с Надейко у Тупальского в кабинете. Поэтому, Артем, все и считают тебя деградантом. Маселко и Смокович не в счет", - объясняют авторы поста.

"Обращаемся к уважаемому адвокату Ростиславу Кравцу. Пойдите по стопам Тупальського. Даже такой справедливый и ненабушный суд, как ВАКС, уже отменил по вам подозрение. Подайте жалобы на детективов и прокуроров, которые это согласовали. Учебно-воспитательную работу никто не отменял", - подытоживают они.