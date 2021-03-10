Гаврилова: У Зеленского вряд ли выйдет убедить YouTube отключить телеканалы, которые связывают с Виктором Медведчуком

Об этом эксперт написала на своей странице в Facebook.

Комментируя заявление украинского Президента, Гаврилова отметила, что у главы государства вряд ли выйдет убедить YouTube отключить телеканалы, которые связывают с Виктором Медведчуком.

«Зе пригрозил пожизненно отключить его каналы от Ютуба. Боюсь только, надо у Ютуба сначала спросить. Ибо видеохостингу, как никому выгоден перевод ТВ-каналов на их площадку», – подчеркнула политический эксперт.

И добавила, что для видеохостинга Зеленский всего лишь «цифровой диктатор» из «страны третьего мира».

«И популярность растет, и реклама, и денег больше. Кто ж такую "вкуснятину" отдаст цифровому диктатору из страны третьего мира, типа Уганды?» – высказала мнение Ирина Гаврилова.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.