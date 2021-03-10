Критическая ситуация с COVID в Ивано-Франковске, мэр просит еще места для больных

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook

Прямая речь: "Обращаемся к области, чтобы отдали еще один этаж кардиоцентра для размещения пациентов.

Ситуация в городе критическая, имеем самую большую заболеваемость и смертность за все время пандемии. Наполненность медицинских учреждений – сверх нормы. На прошлой неделе мы нашли возможность открыть дополнительные места, но пока практически все возможности города мы уже исчерпали.

Только областная государственная администрация еще может оборудовать в городе дополнительные места, чтобы спасать людей. Будем просить область открыть еще один этаж кардиоцентра для лечения больных ковид".

Напомним: в ноябре 2020 года городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сначала противился карантину выходного дня, но потом все-таки ввел его.

В январе 2021 года на Прикарпатье, несмотря на общее усиление карантина в Украине, работали горнолыжные курорты. В Офисе президента впоследствии заявили, что это способствовало вспышке COVID в Ивано-Франковской области.

С 22 по 28 февраля 20201 года Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям вводила на территории региона карантин "красного" уровня из-за стремительного распространения коронавируса.

2 марта сообщалось, что в Ивано-Франковской области переполнены больницы, которые принимают больных на коронавирус, пациенты лежат в коридорах.

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