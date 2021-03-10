Рассмотрение дела Антоненко перенесено, он остался под стражей, под судом произошли столкновения – СМИ

Поскольку один из присяжных не явился на заседание и заседание суда 9 марта, на котором планировалось пересмотреть меру пресечения подозреваемому, было перенесено на следующую неделю, 16 марта.

Как сообщает "5 канал", под зданием суда собралось до сотни митингующих, которые попытались не выпустить автомобиль, в котором, предположительно, перевозили Антоненко, вследствие чего произошли столкновения между ними и правоохранителями.

После столкновений акция протеста проходила спокойно, митингующие требовали проведения заседания. Один из участников держал в руках транспарант "Требование реформы судебной системы", другой – государственный флаг.

Как сообщил телеканал "Украина 24", среди активистов, которые пытались не выпустить автозак с Антоненко из здания суда, были представители "Национального корпуса" и организации "С14". Во время столкновений и перед ними митингующие использовали фаеры.

Правоохранители задержали нескольких активистов, однако впоследствии всех отпустили на месте событий. Некоторые участники столкновений пострадали – у некоторых заметны синяки, у одного рассечена бровь.

Спустя примерно полчаса после столкновений как участники митинга, так и правоохранители начали понемногу расходиться.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко содержится под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

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