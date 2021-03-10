Три украинские лавры принимают заказные записки онлайн на Великий пост

Лавры Украинской Православной Церкви принимают записки на поминовение в режиме онлайн.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, в записках о здравии или за упокой пишутся имена только крещеных православных христиан.

На сайте Киево-Печерской лавры можно отправить имена в разделе Паломникам - Подать записку.

Можно заказать простое поминовение, заказную литургию, чтение Псалтыри, подать имена на молебен и акафист. Также на сайте обители можно детальнее прочитать о видах поминовения, их значениях и сроках.

Успенская Почаевская лавра принимает записки на официальном сайте, а также по телефону и на электронную почту обители - poch.lavra.zapisnoy@gmail.com.

«Имена полагается писать не сокращенно, без фамилий и отчеств. В записках о здравии или за упокой пишутся имена только крещеных людей. Некрещеные и самоубийцы в Церкви не поминаются. Если светское имя христианина иностранное и его нет в месяцеслове, следует писать имя, нареченное при крещении», - напомнили в монастыре.

Успенская Святогорская лавра принимает записки через электронную почту или мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber, Skype.

Записки об упокоении с отметкой «на Великий пост» принимаются в Святых горах за посильное пожертвование. Написанные имена будут 40 дней поминать на полунощнице.