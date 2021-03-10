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Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19 CoronaVac

10.03.2021 / 16:15
Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac Biotech Ltd.

Об этом сообщили в АО "Лекхим" (Киев), выступающем в качестве уполномоченного представителя китайской компании Sinovac Biotech в Украине.

Как сообщалось, в рамках контракта с Минздравом о поставке 1,9 млн доз вакцин от COVID-19 китайской Sinovac Biotech "Лекхим" должен поставить в Украину первые 700 тыс. доз в марте.

Группа "Лекхим" и компания Sinovac Biotech, являющиеся партнерами, достигли соглашения в переговорах, длившихся 10 месяцев, о сотрудничестве в вопросе дистрибуции и локализации производства в Украине вакцины против вируса SARS-CoV-2 сроком на пять лет. Согласно договору, "Лекхим" является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины CoronaVac в Украине.

Ранее в Украине были зарегистрированы вакцины от COVID-19 производства Pfizer и AstraZeneca.

Источник

вакцина, COVID-19
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