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СБУ совместно с испанскими правоохранителями ликвидировала канал контрабанды кокаина

10.03.2021 / 16:47
В Службе безопасности Украины заявляют об усилении сотрудничества украинской спецслужбы с испанскими правоохранителями, совместными усилиями ликвидирован канал контрабанды кокаина.

"Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Гражданской Гвардией Испании ликвидировала канал контрабанды кокаина. Сотрудники спецслужбы изъяли одну из партий наркотика весом полкилограмма, которая была отправлена в Украину из Евросоюза", - говорится в сообщении СБУ, размещенном на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что попытка наладить незаконный канал поставки тяжелого наркотика в Украину задокументирована оперативниками и следователями СБУ.

Согласно сообщению украинской спецслужбы, в Киевской области сотрудники СБУ задержали гражданина одной из стран Закавказья при получении международного почтового отправления из Испании - внутри бытового прибора в посылке было спрятано около 0,5 кг кокаина.

"Сейчас решается вопрос об уведомлении фигуранту производства о подозрении по ч.1 ст.305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины", - информируют в СБУ.

Документирование противоправного замысла проводило Управление СБУ в Николаевской области совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ при поддержке Службы внешней разведки Украины.

"Служба безопасности Украины выражает отдельную благодарность Гражданской Гвардии Королевства Испания за совместную работу в борьбе с международным наркотрафиком", - подчеркивается в сообщении СБУ.

Источник

контрабанда, кокаин, СБУ
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