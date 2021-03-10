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Кабмин запретил работу общественного транспорта в "красной" зоне карантина

10.03.2021 / 17:18
Кабинет министров Украины расширил перечень ограничений в "красной" зоне карантина. Правительство решило запретить работу общественного транспорта.

Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус Инфо".

Правительство запретило регулярные и нерегулярные транспортные перевозки пассажиров в "красной" зоне карантина.

Сейчас в "красной" зоне карантина территории Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Под ограничения не попадают:

перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве 5 человек с водителем, но без учета детей;
перевозки пассажиров служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения и при условии информирования Нацполиции;
перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Министерством инфраструктуры;
перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

Напомним, в начале февраля в Министерстве здравоохранения обещали, что после возвращения адаптивного карантина в "красной" зоне не будут запрещать работу общественного транспорта.

Добавим, к попаданию в "красную" зону карантина приблизились еще 10 областей Украины. Пока эти области находятся в "оранжевой" зоне карантина.

Источник

транспорт, коронавирус, карантин
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