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Киев увеличивает количество транспорта: в "часы пик" перерыв будет до 10 минут

01.04.2020 / 09:12
На наиболее загруженных спецмаршрутах общественного транспорта было увеличено количество подвижного состава.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, информирует Официальный портал Киева.

«На наиболее загруженных спецмаршрутах общественного транспорта увеличено количество подвижного состава... Средний интервал движения в часы пик на этих маршрутах будет составлять до 10 минут. Работа транспорта улучшена для тех жителей, которые работают на предприятиях и учреждениях, обеспечивающих жизнедеятельность и безопасность страны и столицы. И, соответственно, имеют право на проезд в общественном транспорте во время ограничительных мер по специальным билетам», - отметил Густелев.

Он сообщил, что для удобства жителей микрорайона Троещина увеличено количество подвижного состава на троллейбусных маршрутах: №30 «Ул. Кадетский Гай - ул. Милославская»; № 91 «Железнодорожный вокзал - ул. Милославская» и автобусном маршруте № 114 «Железнодорожный вокзал - ул. Радунская».

Напомним, с понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы перевозит исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города и страны.

Из-за эпидемии коронавируса Covid-19 по всей территории Украины продлен карантин до 24 апреля.

Источник

транспорт, коронавирус, карантин, Киев
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