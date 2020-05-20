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Запуск транспорта в Киеве: не более половины салона, маски, перчатки

20.05.2020 / 14:52
После возобновления работы наземный транспорт в Киеве сможет брать в салон не более половины от числа пассажиров, на которое он рассчитан, а в метро будет разметка для соблюдения дистанции.

Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко во время ежедневного брифинга 19 мач.

Прямая речь: "Город готовится к возобновлению работы наземного коммунального общественного транспорта в обычном режиме, которое должно произойти после 22 мая. И мы постепенно увеличиваем количество маршрутов и транспорта на них...

Нам крайне необходимо возобновить работу метрополитена. Без этого мы не избежим транспортной проблемы в городе. Киев готовится к открытию метро. На станциях сейчас наносят специальную разметку у касс, турникетов, на платформах – чтобы сделать передвижение более безопасным.

Нам необходимо соблюдать дистанцию ​​и элементарные правила безопасности...

И коммунальный наземный транспорт, и частный общественный транспорт, который возобновит работу, сможет перевозить одновременно не более половины от количества пассажиров, на которое он рассчитан.

Контролировать соблюдение этих правил должна полиция. Помогать правоохранителям будет муниципальная охрана.

Водители и кондукторы должны носить маску или респиратор, перчатки. В масках должны быть и пассажиры, а также – не пренебрегать перчатками.

Все сотрудники компании-перевозчика перед началом работы обязаны пройти термометрию. Люди с температурой выше 37,2 градуса и с симптомами ОРВИ не допускаются к работе.

Перед каждым рейсом транспорт должны дезинфицировать. КП "Киевпастранс", например, делает это трижды в сутки".

19 май в столице начали работать еще три маршрута: от станции метро "Святошин" на жилой массив Западный (с. Чайки), с улицы Митрополита Шептицкого на улицу Чавдар, с Бортничей до метро "Харьковская".

В последующие дни власти будут наращивать количество маршрутов.

Кличко призвал киевлян после полного возобновления работы общественного транспорта "пользоваться им только при необходимости".

По словам мэра, иначе – не избежать обострения ситуации с распространением вируса.

Кличко признал, что власти не могут контролировать цены на проезд в маршрутках. Частные перевозчики должны минимум за 7 рабочих дней предупредить о намерениях повысить цены и обосновать этот шаг.

Впрочем мэр заявил о желании "вытеснить" маршрутки комфортным общественным транспортом.

Источник

транспорт, коронавирус, карантин, Киев, Кличко
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