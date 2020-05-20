НАБУ закрыло дело относительно "имения Кузьмина"

Об этом сообщил информированный источник в правоохранительных органах

К САП и НАБУ дело попало в ноябре 2019 года вместе с постановлением Черкасского суда с октября 2019 года, который определил "предельный срок для принятия решения в производстве" до 15 декабря 2019 года.

В САП решение обжаловали в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, но суд отказался открыть производство.

17 мая 2020 года в НАБУ были вынуждены закрыть уголовное производство.

Кроме того, любые процессуальные действия по этому делу в отношении Кузьмина после соответствующего решения суда признавались бы незаконными.

Напомним, об имение Кузьмина стало известно еще в 2009 году. Тогдашний заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин построил на закрытой территории государственной резиденции "Пуща Водица" дом площадью более 1000 квадратных метров.

Чиновник обратился в Государственное управление делами с просьбой выделить ему "государственную дачу". ГУД предложила чиновнику деревянный дом, построенный в 1960-х годах.

Кузьмин предложил выступить "инвестором" и за свой счет осуществить "реконструкцию" дома. Вместо "реконструкции" чиновник построил полноценное имение.

В 2017 году прокуратура заочно объявила Кузьмину подозрение из-за "захвата участка" в "Пуще-Водице".

В 2016 году Печерский райсуд Киева наложил арест на поместье Кузьмина под Киевом.

5 сентября 2019 года стало известно, что Кузьмина сняли с базы лиц, скрывающихся от органов власти, на сайте Министерства внутренних дел.

21 августа 2019 года Кузьмин заявил, что не является подозреваемым ни в одном деле, возбужденном в отношении него Генпрокуратурой.

В 2019 году Кузьмин попал в Верховную Раду по списку от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Источник