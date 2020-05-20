Зеленский сменил главу центра СБУ по борьбе с терроризмом

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10:03
"Стоп культурный карантин": Украинские деятели искусства направили в небо лучи света
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09:18
Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе "Киев-Одесса": двое погибших
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11:55
В Израиле после шести недель карантина открыли ТЦ, рынки и спортзалы
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09:18
Метро Нью-Йорка впервые за 115 лет закрыли для дезинфекции
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09:04
Под Кабмином состоялся митинг предпринимателей
- 10:03
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09:17
Полиция штурмом взяла квартиру, где держал оборону российский преступник
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10:08
Ливень в Киеве: к метро "Дорогожичи" и "Левобережная" пригнали спецтехнику
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09:14
В NASA показали вертолет для исследования Марса
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09:16
На Киевщине задержали вооруженную банду, которая грабила фермеров и предпринимателей
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09:12
На Житомирщине ликвидирован лесной пожар, под Чернобылем – до сих пор тлеет трава
- 09:17