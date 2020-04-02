В Кировоградской области столкнулись микроавтобус и грузовик, семеро пострадавших

Об этом сообщает Управление ГСЧС в Кировоградской области.

«1 апреля в 8:53 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на автодороге вблизи пгт Пантаевка Александрийского района произошло ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit и грузовики Mercedes-Benz Sprinter», - говорится в сообщении.

В результате столкновения семь человек травмированы, погибших нет. Трое пострадавших спасатели деблокировали из поврежденных автомобилей и помогли транспортировать к автомобилям скорой помощи.

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