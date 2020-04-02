Войти | Зарегистрироваться
09:54

четверг,
02 апреля
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Фото

В Кировоградской области столкнулись микроавтобус и грузовик, семеро пострадавших

02.04.2020 / 09:17
В Александрийском районе Кировоградской области в результате столкновения микроавтобуса и грузовика травмированы семь человек.

Об этом сообщает Управление ГСЧС в Кировоградской области.

«1 апреля в 8:53 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на автодороге вблизи пгт Пантаевка Александрийского района произошло ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit и грузовики Mercedes-Benz Sprinter», - говорится в сообщении.

В результате столкновения семь человек травмированы, погибших нет. Трое пострадавших спасатели деблокировали из поврежденных автомобилей и помогли транспортировать к автомобилям скорой помощи.

Источник

пострадавшие, столкновение, ДТП, Кировоградская область
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 апреля
1 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.