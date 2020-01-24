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В Днепре пьяный водитель сбил пешеходов, пытаясь избежать столкновения с трамваем

24.01.2020 / 17:58
В Днепре произошло дорожно-транспортной происшествие (ДТП), в результате которого пострадали четыре пешехода.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что авария произошла на улице Ударников, на месте работает полиция.

По предварительной информации 23 января около 17:40 водитель автомобиля "Мерседес Sprinter" 1973 года рождения выехал на трамвайные пути. После этого, пытаясь избежать столкновения с трамваем, наехал на пешеходов.

Все четверо пострадавших доставлены в больницу. Водитель предварительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Источник

пострадавшие, ДТП, Днепропетровская область
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