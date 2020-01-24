В СНБО рассказали, когда Иран примет решение по черным ящикам

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Сообщается, что окончательное решение будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину.

“В свою очередь, иранский уполномоченный по расследованию авиакатастрофы, отметил, что окончательное решение по дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину и с учетом требований статьи 26 Чикагской конвенции и Приложения 13 к ней”, - говорится в сообщении.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул на полной технической готовности Украины обеспечить необходимый комплекс работ для исследования черных ящиков.

Отметим, что 23 января Данилов встретился с иранским уполномоченным по расследованию авиакатастрофы по вопросу работы экспертной группы.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о сложности переговоров с Ираном по вопросу возвращения "черных ящиков" сбитого украинского самолета. По его словам, усложняют переговоры информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации.

Авиакатастрофа вблизи Тегерана произошла рано утром 8 января 2020 года. Авиалайнер Boeing 737 авиакомпании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, однако после взлета связь с ним прервалась. Самолет упал в 15 км от аэропорта вылета, погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

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