В Черногории Епископский совет Сербской Церкви подаст обращение в Конституционный суд

В Черногории в городе Никшич 22 января состоялось расширенное заседание Епископского совета Сербской Православной Церкви в Черногории, в ходе которого члены Совета подготовили обращение в Конституционный суд страны.

Об этом сообщается на сайте Черногорско-Приморской Митрополии.

Окончательный вариант обращения в суд члены Совета сформировали после проведения консультаций с широкой группой экспертов-юристов. Цель обращения – инициировать рассмотрение вопроса о соответствии дискриминационного Закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» нормам Конституции Черногории.

Группа юристов провела кропотливую работу и обдумала также ряд правовых мер для устранения негативных последствий дискриминационного закона не только для Церкви, но и для всего общества страны.

Члены Епископского совета объяснили, что и сам Конституционный суд имеет право инициировать проверку конституционности данного законодательного акта. Особенно если учесть явные противоречия между его положениями относительно религиозных общин и Конституцией Черногории, добавили иерархи СПЦ.

«Как объявлено, инициатива (проверки антицерковного закона Конституционным судом – Ред.) будет представлена в ближайшее время», – заключили члены Епископского совета.