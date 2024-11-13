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Пашинян: Точка незворотності вже пройдена. Ми вже вважаємо себе поза ОДКБ

05.12.2024 / 13:19
Премʼєр-міністр Вірменії Нікола Пашинян заявив про те, що республіка вважає себе поза ОДКБ.

Про це пише УНН з посиланням на Armenia Today.

За словами премʼєр-міністра Республіки Вірменія Нікола Пашиняна, ситуація, що склалася у відносинах Єревана і ОДКБ, все більше ускладнюює повернення Вірменії до ОДКБ.

"Я думаю, що точка незворотності вже пройдена. Ми не беремо участі в розробці жодного документа, ми також не накладаємо вето на жодний документ, тому що ми вже вважаємо себе поза ОДКБ, нехай вони вирішують, що хочуть, ми не втручаємося в їхні справи", - сказав прем'єр-міністр.

Також він запевнив, що ситуація із заморожуванням відносин між Вірменією та ОДКБ не має стосунку до Арцаху.

Пашинян
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