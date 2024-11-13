Пашинян: Точка незворотності вже пройдена. Ми вже вважаємо себе поза ОДКБ

Про це пише УНН з посиланням на Armenia Today.

За словами премʼєр-міністра Республіки Вірменія Нікола Пашиняна, ситуація, що склалася у відносинах Єревана і ОДКБ, все більше ускладнюює повернення Вірменії до ОДКБ.

"Я думаю, що точка незворотності вже пройдена. Ми не беремо участі в розробці жодного документа, ми також не накладаємо вето на жодний документ, тому що ми вже вважаємо себе поза ОДКБ, нехай вони вирішують, що хочуть, ми не втручаємося в їхні справи", - сказав прем'єр-міністр.

Також він запевнив, що ситуація із заморожуванням відносин між Вірменією та ОДКБ не має стосунку до Арцаху.