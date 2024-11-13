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За нейтралітет Молдови виступають 64% жителів, - опитування

05.12.2024 / 14:21
Майже дві третини жителів Молдови виступають за нейтралітет своєї країни, прихильники євроінтеграції – в меншості.

Про це свідчать результати соціо-політичного барометра IMAS, які є в розпорядженні "Європейської правди".

Згідно з опитуванням, лише 34% респондентів віддають перевагу європейській інтеграції.

Натомість за нейтралітет Молдови виступають 64% опитаних. Решта не визначилися з відповіддю, або не стали відповідати.

Крім того, молдован запитали, коли на їх думку, Молдова стане членом ЄС.

37% вважають, що цього ніколи не станеться. 29% дотримуються думки, що це станеться до 2030 року, ще 21% респондентів думає, що до 2030 року Молдова в ЄС не вступить. 13% не визначилися з відповіддю, або не стали відповідати.

Також жителів Молдови запитали щодо зовнішньої політики їх країни. Понад половина, 53%, вважають, що зовнішня політика Молдови має бути збалансованою, з орієнтацією як на Росію, так і на Європу. Проєвропейську орієнтацію підтримують 27% опитаних, проросійську – 12%, 3% вважають, що зовнішня політика повинна прямувати на возз’єднання з Румунією.

Молдова
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