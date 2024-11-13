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Ехо Кавказу: Правоохоронці провели обшуки в офісах кількох опозиційних партій Грузії

05.12.2024 / 15:23
У Тбілісі (Грузія) правоохоронці провели обшуки в офісах кількох опозиційних партій, а також затримали лідера партії Коаліція за зміни Ніка Гвамарія та члена цієї партії Гела Хасая.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Зазначається, що обшуки пройшли в офісах Єдиного національного руху Саакашвілі та Коаліції за зміни, яку очолює Ніка Гварамія, також Гірчі-більше свободи і Дроа.

Нагадаємо, опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результатів виборів та анонсували акції протесту. Також вони заявили, що бойкотують новий парламент, щоб не надати йому легітимності.

Грузія
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