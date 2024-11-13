Ехо Кавказу: Правоохоронці провели обшуки в офісах кількох опозиційних партій Грузії

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Зазначається, що обшуки пройшли в офісах Єдиного національного руху Саакашвілі та Коаліції за зміни, яку очолює Ніка Гварамія, також Гірчі-більше свободи і Дроа.

Нагадаємо, опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результатів виборів та анонсували акції протесту. Також вони заявили, що бойкотують новий парламент, щоб не надати йому легітимності.