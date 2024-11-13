Блінкен про мобілізацію в Україні: На передовій мають бути люди, щоб протистояти російській агресії

Києву необхідно буде ухвалити складні рішення щодо подальшої мобілізації громадян для відбиття агресії рф, але ці заходи необхідні, заявив 4 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен у Брюсселі.

"Мобілізація. Це дуже важливо, тому що навіть за наявності грошей, боєприпасів, на передовій мають бути люди, щоб протистояти російській агресії. Україна має ухвалити непрості рішення про подальшу мобілізацію, але це необхідні рішення", - сказав Блінкен під час пресконференції в середу.

Держсекретар США також додав:

"У нас є зобов'язання: кожна людина, кожен солдат, якого Україна мобілізує, має пройти навчання й отримати обладнання, необхідне для ефективного захисту країни".